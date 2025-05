Massimo Bonanni , ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare il 2-2 tra Inter e Lazio:

"Sempre detto che era più una sconfitta dell'Inter che una grande vittoria del Napoli, ma il Napoli lo vincerà meritatamente perché ha sbagliato meno dell'Inter, che da 4 anni rimane la squadra più forte. Loro hanno puntato sulla Champions, ma se non la vincono, hanno perso tutto e come facciamo a dire che è un anno positivo? Non può una squadra come l'Inter non vincere nulla in una stagione".