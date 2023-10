Bonanni: “L’Inter deve vincere lo scudetto, nessuno può permettersi cambi così”

Inter e Juve con numeri importanti. Hanno un solidità che fa pensare a cosa? — "Sicuramente la Juventus fa della fase difensiva ma non solo una sua caratteristica. E' in zona Champions e se l'Inter non avesse vinto era prima. Si può discutere su come gioca, ma la sera scorsa ha meritato di vincere. Lasciamo stare i gol annullati, perché almeno il primo è assurdo, non si può annullare per un tacchetto. Sull'Inter dico che deve vincere il campionato, nessuno può permettersi certi cambi che ha. L'acquisto di Thuram è stato importante, lungimirante".

Inter-Roma, elogi per i nerazzurri che hanno dominato: — "Ripeto la mia critica. Finisce il primo tempo e ha fatto zero tiri, zero angoli, c'è un problema. Non puoi fare così, sei la Roma. Lukaku neanche doveva giocare, si è venuto a creare per lui una situazione ambientale difficile e l'allenatore ha fatto di tutto per amplificare la difficoltà. Lukaku è un gigante buono, che non riesce a spostare quando conta".

(Fonte: TMW Radio)

