Bonanni: “Inter, non essere arrivati primi è più una sconfitta. Se viene un raffreddore…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha commentato il pareggio dell'Inter contro la Real Sociedad. "Non essere arrivati primi in questo girone è più una sconfitta. L'Inter di ieri era più forte di questa Real Sociedad. Non so cosa sia mancato. Il secondo posto non è causa del pari di ieri ma della partita precedente. L'Inter, nonostante tutto, aveva la possibilità di vincere ieri, poi in campo incontri delle difficoltà".