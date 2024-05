Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha commentato la scelta di Lautaro Martinez di rinnovare il suo contratto con l'Inter. "Sono contento e convinto che l'Inter abbia fatto la cosa giusta. Questo era l'anno giusto per rinnovare a cifre così importanti. Ha segnato 24 gol in campionato, vinto il titolo e prima ha vinto il Mondiale, era giusto arrivare a certe cifre".

Che segnale è di Oaktree?

"Di continuità. Quando una società sa che deve prendere l'Inter, non credo che arrivi e smantelli tutto. E poi non puoi rinnovare il contratto al tuo capitano, uno dei giocatori più rappresentativi. Cosa farà nel futuro non so, ma ad oggi ti dico che hai già preso Zielinski e Taremi, e ti sei già rinforzato, rinnovi Lautaro, quindi le idee sono chiare".