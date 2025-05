"Sarebbe la ciliegina sulla torta per Simone Inzaghi, che si merita un trionfo importante, per lasciare l'Inter con una Champions come Mourinho. A Inzaghi non do consigli sul suo futuro, ma dico che per me ha dato tantissimo all'Inter. Numeri alla mano ha più dato che ricevuto. Ha dato un'impronta, si è fatto conoscere ancora di più. Ad oggi è più semplice che lui vada via piuttosto che rimanga. Non credo in un suo passaggio alla Juve, più all'estero ma non in Arabia. E se dovesse andare via, credo che ci siano le inglesi che potrebbero prenderlo".