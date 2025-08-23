Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato della lotta scudetto e del debutto in campionato dell'Inter contro il Torino. “Penso che il Napoli possa partire in prima linea, ma lo metto insieme all’Inter. Il Napoli si è rinforzato, se dovesse prendere Hojlund sarebbe un buonissimo acquisto per sostituire Lukaku. Sono curioso per l’Inter, sarà un anno di transizione perché è a fine ciclo e sta cercando di cambiare".