Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato della lotta scudetto e del debutto in campionato dell'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato della lotta scudetto e del debutto in campionato dell'Inter contro il Torino. “Penso che il Napoli possa partire in prima linea, ma lo metto insieme all’Inter. Il Napoli si è rinforzato, se dovesse prendere Hojlund sarebbe un buonissimo acquisto per sostituire Lukaku. Sono curioso per l’Inter, sarà un anno di transizione perché è a fine ciclo e sta cercando di cambiare".

Bonanni: “Scudetto? Napoli in prima linea con l’Inter. I nerazzurri contro il Torino…”- immagine 2
Getty Images

"Credo che l’Inter possa continuare a essere competitiva per il campionato, mentre il Milan per me è un enorme punto interrogativo. Mi fido molto però di Igli Tare, è un valore aggiunto per una società a cui è mancato il direttore sportivo per anni”.

L’Inter può rischiare qualcosa contro il Torino?

—  

“Secondo me non c’è partita. Ho visto il Torino l’altro giorno in Coppa Italia e l’ho visto malissimo. Poi credo che sia una buona squadra, ma ad oggi per me non c’è partita”.

(TMW Radio)

