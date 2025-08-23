Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato della lotta scudetto e del debutto in campionato dell'Inter contro il Torino. “Penso che il Napoli possa partire in prima linea, ma lo metto insieme all’Inter. Il Napoli si è rinforzato, se dovesse prendere Hojlund sarebbe un buonissimo acquisto per sostituire Lukaku. Sono curioso per l’Inter, sarà un anno di transizione perché è a fine ciclo e sta cercando di cambiare".
"Credo che l’Inter possa continuare a essere competitiva per il campionato, mentre il Milan per me è un enorme punto interrogativo. Mi fido molto però di Igli Tare, è un valore aggiunto per una società a cui è mancato il direttore sportivo per anni”.
L’Inter può rischiare qualcosa contro il Torino?—
“Secondo me non c’è partita. Ho visto il Torino l’altro giorno in Coppa Italia e l’ho visto malissimo. Poi credo che sia una buona squadra, ma ad oggi per me non c’è partita”.
