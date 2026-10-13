Intervenuto sulle frequenze di Retesport, Zibi Boniek ha parlato della lotta scudetto. Per l'ex giocatore l'Inter è la favorita, ma allo stesso tempo chi è dietro deve farsi trovare pronto in caso di un passo falso dei nerazzurri. "La Roma deve farsi trovare pronta se l’Inter dovesse avere un calo, ma non ci credo perché ha una squadra forte e completa. Faccio i complimenti alla Lazio che è da applaudire per l’attuale piazzamento in classifica, considerando le premesse iniziali".

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"Ora è una squadra che sta giocando bene, però, non penso possa vincere lo scudetto ma potrà fare un buon campionato. Non si può parlare di distrazioni o altro. Dico una cosa, lo scudetto può perderlo solo l’Inter, è superiore a tutte le altre. A centrocampo hanno giocatori forti. È già successo quando ha vinto il Milan, l'inter era la più forte e poi ha mollato, lo stesso è successo col Napoli".