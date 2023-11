Boninsegna: “Inter, non credo a Mazzola. E Moratti mi fece restar male. Quando…”

Lei è stato vendicativo però. Alla Juve abbatte l’Inter con una doppietta e le segna anche il suo ultimo gol bianconero.

«E ho esultato sempre a braccia alzate, ma per la rabbia. Devo ringraziare Fraizzoli però: ho vinto più scudetti e coppe in tre anni con la Juventus che in 7 anni con l’Inter».