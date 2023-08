Boninsegna: “Juve, Allegri non sbaglia: Lukaku ottimo attaccante. Il problema…”

Roberto Boninsegna, doppio ex di Juventus e Inter, ha parlato ai microfoni di Tuttosport del possibile passaggio di Romelu Lukaku in bianconero:

«Sono entrambi delle prime punte, il serbo è tutto mancino, il belga un uomo d’area, che gioca con e per la squadra. Vlahovic è un ragazzo interessante e, per quello che ha fatto vedere in campo, Allegri sarà anche soddisfatto di lui, ma se è stato messo sul mercato vuol dire che non ha la piena fiducia del tecnico. Lukaku in campo ha sempre fatto bene e per il gioco di Allegri sembra più funzionale. Certo, il problema si porrebbe se dovessero coesistere».