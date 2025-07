Le dieci curiosità a proposito del nuovo attaccante nerazzurro

6 luglio 2025

La storia di Ange-Yoan Bonny è fatta di chilometri, passione e sogni che diventano realtà. Nato ad Aubervilliers il 25 ottobre 2003, cresciuto calcisticamente in Francia – da La Rochelle a Tours – Bonny è il nuovo acquisto dell’Inter. Dopo una stagione da protagonista in Serie A con il Parma, l’attaccante francese è pronto a scrivere una nuova pagina della sua carriera in nerazzurro.

Velocità, potenza, spirito di sacrificio: il suo profilo si inserisce perfettamente nella filosofia interista. Ma chi è davvero Ange-Yoan Bonny? Vi raccontiamo dieci curiosità per conoscerlo meglio, dentro e fuori dal campo.

DAL TATAMI AL PRATO VERDE Prima del calcio, Bonny praticava judo. "Ero iperattivo da piccolo – racconta – e il judo non bastava a scaricarmi. Così mia mamma mi ha iscritto in una squadra di calcio quando avevo 5 o 6 anni. È stato un colpo di fulmine. Da quel momento non ho mai smesso".

“ANGELO": IL SOPRANNOME ITALIANO — In Italia ormai da quattro anni, Ange-Yoan ha conquistato Parma non solo per le sue giocate ma anche per il suo carattere. Tifosi e compagni lo hanno ribattezzato "Angelo", italianizzando il suo nome con affetto.

L’EVOLUZIONE TATTICA — Non è sempre stato un attaccante: “Fino ai 16-17 anni giocavo a centrocampo. Poi mi hanno spostato in attacco… direi che è andata bene, visto com'è proseguita la mia carriera”.

UN GOL DA RICORDARE: LA MAGIA A MONZA — Il suo gol più bello? “Quello segnato a Monza il 15 marzo scorso. Era una sfida salvezza. All’84’, ho preso palla a centrocampo, ho superato due difensori e ho calciato a giro sul secondo palo. È finita 1-1, una rete bella e importante”.

IL MITO DI RONALDO — Da bambino ammirava Cristiano Ronaldo, ma quando si parla di leggenda nerazzurra non ha dubbi: “Ronaldo il Fenomeno, è il mio preferito della storia dell’Inter. Un grandissimo attaccante”.

IL 26° FRANCESE NELLA STORIA DELL'INTER — Con il suo arrivo, Ange-Yoan Bonny diventa il 26° calciatore francese a indossare la maglia dell’Inter. Raggiunge così i connazionali Marcus Thuram e Benjamin Pavard.

TOURS, CASA DOLCE CASA — “Il luogo a cui sono più legato? Senza dubbio è casa mia a Tours, in Francia".

TRA RAP E SOUL: LA MUSICA COME RITUALE — Rap e soul sono i suoi generi preferiti. “Mi aiutano a rilassarmi prima delle partite, ad allontanare la pressione e trovare la giusta concentrazione”.

OLTRE IL CALCIO: CINEMA, BASKET E PADEL — Amante dello sport in generale, Bonny segue con passione il basket e gioca volentieri a padel. E poi c’è il cinema: “Non ho un film preferito, ma ultimamente ho visto F1 con Brad Pitt e mi è piaciuto molto”.

NESSUN PIANO B — Per Bonny non c’è mai stato un dubbio: “Non avrei voluto fare altro nella vita. Ho sempre desiderato essere un calciatore. E sono riuscito a realizzare il mio sogno”.