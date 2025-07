"Terzo acquisto per l'Inter, che ha scelto Yoan Bonny per migliorare il reparto offensivo. Classe 2003, è un rinforzo su cui i nerazzurri hanno puntato in ottica futura, ma che sarà utile fin da subito. Ha appena concluso la sua prima stagione in Serie A con 6 gol e 4 assist, confermando la crescita iniziata in Serie B l’anno precedente, quando aveva chiuso con 5 gol e 7 assist. È un profilo che Chivu conosce bene e che ritroverà questa stagione a Milano, dopo averlo allenato al Parma.

Non sarà titolare nelle gerarchie iniziali, ma al momento parte come primo cambio dietro la coppia Lautaro-Thuram. Tra i due, è più simile al francese come caratteristiche. È un attaccante strutturato fisicamente, ma anche associativo, capace di giocare sia da prima che da seconda punta, perfetto per il 3-5-2 nerazzurro. Ha già dimostrato duttilità e sprazzi di qualità (ma servirà più continuità), anche se all’Inter dovrà adattarsi a un minutaggio ridotto rispetto a quanto visto a Parma. In chiave fantacalcio perde appeal e titolarità, sostanzialmente cambia status. Dalla provincia a un top club, diventa un attaccante jolly dalle big. Comunque avrà spazio, perché ci sono tante competizioni. Non è solo un finalizzatore ma anche uno che serve assist, quindi potrebbe portare anche buoni voti. È comunque ancora presto per capire se poter fare una coppia o no, al momento potrebbe essere il vice di Thuram e da prendere insieme solo se l’ex Parma va via a poco", si legge.