Buona la prima per Ange-Yoan Bonny. L'attaccante francese, prelevato poche settimane fa dal Parma, ci ha messo solamente un quarto d'ora per segnare il suo primo gol con l'Inter: schierato titolare al fianco di Lautaro Martinez nel test in famiglia contro l'U23, ha realizzato la rete del momentaneo 2-1.