L'attaccante del Parma è sempre più vicino al trasferimento in nerazzurro: operazione in via di definizione

Fabio Alampi Redattore 28 giugno 2025 (modifica il 28 giugno 2025 | 14:52)

L'Inter e Ange-Yoan Bonny sono sempre più vicini: i nerazzurri stanno definendo con il Parma gli ultimi dettagli dell'operazione, e l'attaccante nerazzurro è pronto per mettersi a disposizione di quella che, salvo imprevisti, sarà la sua nuova squadra. La fumata bianca è attesa a breve, con il giocatore che vorrebbe subito partire alla volta degli Stati Uniti per rimettersi agli ordini di Cristian Chivu, che tanto lo ha apprezzato in questi mesi in terra ducale.

Ma Bonny potrebbe essere utilizzabile dall'Inter al Mondiale per Club? Sì, ma non subito. Nemmeno in caso di chiusura della trattativa nelle prossime ore. Il regolamento del torneo, infatti, consente alle squadre di modificare la lista dei giocatori eleggibili tra il 27 giugno e il 3 luglio. Questo a patto che la modifica alla lista finale sia notificata ufficialmente alla FIFA non meno di 48 ore prima dell'inizio della partita in questione.

Appare evidente, quindi, che è praticamente impossibile che Bonny possa diventare ufficialmente un calciatore dell'Inter ed essere aggregato al gruppo in vista del match contro il Fluminense, in programma proprio tra due giorni (lunedì alle 21 ora italiana). L'attaccante francese potrà eventualmente essere a disposizione in caso di passaggio del turno ai quarti di finale.