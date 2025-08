"L’Inter ha confezionato sette gol. Dopo l’autorete di Kamate, arrivata dopo un clamoroso retropassaggio sbagliato da venti metri, il primo graffio nerazzurro l’ha firmato Bonny, imbeccato da Lautaro con una bella palla in verticale. Il francese, tra i migliori per movimenti e personalità, ha sfruttato un rimpallo favorevole dopo aver calciato in porta. Pochi minuti dopo s’è preso il rigore - trasformato da Asslani - con una bella sgroppata lungo la fascia sinistra. Promosso a pieni voti. In attesa di Lookman, l'Inter si gode lui".