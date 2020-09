Bonucci: “De Vrij? Con Conte ha dimostrato di avere costanza: prima…”

Alla vigilia della sfida di Nations League tra Italia e Olanda, il difensore della Juventus e della Nazionale Leonardo Bonucci ha parlato di De Ligt e De Vrij, rispettivamente suo compagno alla Juventus e calciatore dell’Inter.

“L’Olanda ha dimostrato di aver cresciuto grandi difensori. Matthijs e Stefan sono tra questi. La fortuna di Matthijs è che con la Juve può misurarsi ogni giorno con grandi campioni. In questi mesi in cui starà fuori per l’infortunio alla spalla ci mancherà. De Vrij ha dimostrato di avere costanza durante tutto l’anno sotto la guida di Conte e forse era quello che gli mancava prima alla Lazio“.