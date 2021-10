Bonucci: “Inter grande squadra, andremo lì con umiltà per portare via più punti possibili”

Il difensore della Juve ha parlato ai microfoni di Amazon Prima dopo la vittoria della Juve in casa dello Zenit

"Bisogna continuare perché la strada è lunga in Europa e in Italia, domenica abbiamo una partita. da approcciare nel migliore dei modi perché dobbiamo conquistare punti per il campionato. L'importante è vincere. Adesso la vittoria va messa da parte, recuperiamo le energie perché c'è una partita molto importante domenica in casa loro contro una grande squadra che ha vinto lo scudetto. Andremo con umiltà per cercare di portare via più punti possibili".