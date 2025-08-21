L’avventura di Ivan Juric all’Atalanta parte già in salita, almeno secondo i bookmakers. Le agenzie di scommesse, infatti, non credono che il tecnico croato resterà a lungo sulla panchina nerazzurra: il suo esonero entro Natale è quotato appena a 2, una cifra molto bassa che fotografa lo scetticismo che lo circonda. Juric paga il peso di una stagione negativa tra Roma e Southampton e un pre-campionato che non ha regalato buone sensazioni.

"Comunque Juric non è l’unico allenatore nel quale i bookmakers ripongono scarsa fiducia. Anche l’esonero di Eusebio Di Francesco entro Natale viene quotato a 2: il nuovo allenatore del Lecce è già retrocesso con Frosinone e Venezia, ma è intenzionato a invertire questa triste tendenza nel campionato che sta per cominciare. Grande incertezza da parte dei bookmakers su Cristian Chivu: il suo licenziamento entro il 25 dicembre è quotato a 4. L’Inter però è una squadra di alto livello e potrà dargli una grande mano nell’evitare l’esonero. Anche perché il nuovo tecnico non sembra un “pirla”...".