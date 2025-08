Pronto per dimostrare il suo valore. Alexandru Borbei, portiere classe 2003, è stato tra i protagonisti della meravigliosa cavalcata del Lecce Primavera che ha conquistato il titolo. Ora per il giovane portiere è tempo di nuove sfide, a caccia di continuità. “Quella del titolo è stata una stagione impegnativa. Siamo stati primi da febbraio a giugno, un grande traguardo”, dice Borbei a TuttoMercatoWeb.com.

Per lei l’esperienza con la Primavera del Lecce è stata un trampolino non da poco.

“Ho tanta voglia di andare a giocare e dimostrare il mio valore. Mi sento pronto per andare a giocare. Ho giocato poco negli ultimi due anni. Ora è arrivato il momento di dimostrare il mio valore”.

Ancora in Italia?

“Vorrei restare in Italia. Non è importante la categoria ma poter dimostrare il mio valore”.

“Falcone. Un punto di riferimento: è partito dal basso ed è arrivato in alto. Da piccolo sono cresciuto con il modello di Buffon”

Da Man al tecnico dell’Inter, Chivu. I rumeni in Italia sono tanti e ad alti livelli.

“L’adattamento è molto semplice: siamo vicini anche come lingua. Poi le qualità fanno il resto”.

Come vede Chivu sulla panchina nerazzurra?

“Ho avuto la fortuna di conoscerlo abbiamo giocato contro in Primavera. Sono sicuro che darà il massimo e dimostrerà tutto il suo valore in una squadra come l’Inter”.