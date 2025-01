Giovanni Barsotti, bordocampista Dazn, ha dedicato uno spazio riflessivo a Milan-Cagliari, estrapolando tre considerazioni che raccontano alcuni momenti salienti della partita. Dopo la vittoria in Supercoppa il Milan non è riuscito ad andare oltre il pareggio a San Siro. Conceicao ha sottolineato la sua insoddisfazione dopo la prestazione dei rossoneri: "Non possiamo pensare che ogni partita è una finale. Non dobbiamo lasciar passare il tempo e andare al 60%. Noi dobbiamo andare sempre al 110%. Ci sono momenti della gara in cui dobbiamo migliorare tanto".