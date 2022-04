Inter-Roma, bordocampista Dazn: “Ecco cosa ha fatto Zhang dopo il fischio finale: quasi…”

Gioia incontenibile dopo il fischio finale a San Siro: Skriniar e Zhang euforici

Inter-Roma è stata una partita spettacolare: i nerazzurri hanno conquistato tre punti contro una squadra in salute ed equilibrata. Spazio anche alle emozioni, con l'omaggio di San Siro a Mourinho nel ricordo degli anni più vincenti della storia nerazzurra. Dazn ha raccontato la partita da bordo campo, aggiungendo qualche retroscena interessante che ben spiega la gioia in casa Inter per l'ennesimo ostacolo superato: "Skriniar andandosene ha visto il gol di Lautaro sul nostro monitor e ha detto: "Che beeeeeeeeello". Poco dopo è passato Zhang allegrissimo: batteva il cinque agli addetti ai lavori, quasi saltellava".