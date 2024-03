«Inzaghi ha fatto vedere dominio, aggressione e poi gestione. Ha mandato in tilt il possesso del Bologna, nel secondo tempo palla al Bologna e si difende come nessun altro in Europa. Inzaghi sta dimostrando di essere veramente grande. La squadra di Cholo è cambiata ma in casa è tutta un'altra cosa. E Griezmann sembra ci sarà sia con l'Inter che contro il Barcellona in campionato. È una trasferta probante, è uno scoglio duro, ma l'Inter ha le carte in regola per passare il turno», ha sottolineato il giornalista.