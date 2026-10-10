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Al termine di Inter-Parma, dagli studi di Sky Sport Stefano Borghi ha commentato la convincente vittoria dei nerazzurri nella prima partita dopo la maxi sosta. "L'Inter ha dato una risposta in una partita in cui l'aspettavamo. Questo quadruplo 0-2 consecutivo aveva portato qualche dubbio, invece i dubbi son pochi. Anche la gestione dei minutaggi di Chivu per me è stata ideale in previsione del tour de force".

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"Quella con il Bruges sarà una partita un po' più complicata rispetto a quella col Parma, forse solo per il fatto che il Parma era tutto nuovo con Gilardino. Il Bruges invece è una squadra che anche se cambia pedine sa avere continuità di rendimento, sarà una bella partita".