Caso Calhanoglu? Io credo, la mia solita battaglia da pseudo eremita in questo senso, che le società dovrebbero avere un controllo maggiore sull’utilizzo dei social network da parte dei giocatori. I giocatori sono dipendenti delle società e i social network sono strumenti molto affilati, mettiamola così. Per cui: io per l’azienda per cui lavoro non ho nessun paletto da questo punto di vista, ma so bene come mi devo comportare. Se non mi comportassi bene, e per fortuna non mi è mai capitato perché non ho i social network, accetterei tranquillamente la cosa. Sono strumenti pesanti, dovrebbe esserci un controllo e una regolamentazione secondo me”.