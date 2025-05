Presente negli studi di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio di Torino-Inter, Stefano Borghi ha parlato così della gara: "L'Inter rischia perché gioca sul campo di una squadra che ha il suo perché e inoltre il Torino da diverse settimane non ha obiettivi e questo incide. Non credo che il rischio principale sia dettato dai cambi di formazione, che sono obbligati perché martedì hai speso tantissimo".

"Adesso c'è da pianificare la battaglia finale in campionato, ma soprattutto la finale di Monaco. Gestione delle risorse e magari cercar dimettere delle risorse in più in quelli che potranno essere alternative in una finale di Champions League e che possono diventare protagonisti. All'Inter non mancherà la concentrazione e la condizione, poi è una partita nella quale devi lavorare per vincere. Chiunque ha vissuto la serata di martedì, ha capito che è stata una impresa colossale".