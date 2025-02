Non è il mercato che risolve i problemi per forza, a volte può anche complicarti le cose: se non hai davvero un'operazione migliorativa da fare, hai la pressione di discorsi più o meno competenti che dicono "dovevi fare". No, dovere no! Per migliorare l'Inter devi prendere un giocatore importante: e a gennaio non solo magari non c'è quel giocatore disponibile, oppure non hai le risorse per spendere i 40-50 milioni che servono per migliorare una delle squadre migliori in Europa e poi può arrivare un giocatore che anzi può quasi darti fastidio. Non c'è da far mercato per forza".