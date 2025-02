Mkhitaryan o Zielinski? No, Mkhitaryan. Poi Zielinski sta dando risposte quindi vedremo l'anno prossimo...Ho la convinzione che l'Inter mentalmente beneficerà molto del ritorno della Champions League. Ci siamo spesi in tante analisi sull'Inter, sui blackout, i gol subiti... Ma ho visto una differenza grande rispetto allo scorso anno nell'incapacità di concretizzare i momenti di dominio. L'anno scorso dominava e la chiudeva, a fine primo tempo ti inchiodava. Ora la difesa concede un po' di più, ma ho visto in tante partite recenti Inter in dominio e non concretizza. Questo l'ho associato al fatto che Inzaghi ti dice abbiamo due settimane con una sola partita...Fase di rilassamento inconscio. Ora torna la Champions, andiamo a Napoli a far capire di volerci tenere lo scudetto. Questa squadra mentalmente si rimetterà nel carro armato. E se si rimette nel carro armato i problemi sono degli altri.