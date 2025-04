A pochi minuti dal fischio d'inizio di Parma-Inter, dagli studi di Sky Sport Stefano Borghi ha parlato della gara: "Bisogna vincere a Parma, dare i minuti giusti a Lautaro. Io credo che oggi l'idea di Inzaghi sia quella di prendersi la partita fin da subito, poi se c'è da fare gestione si fa più avanti. Mi incuriosisce vedere il doppio play, a me addirittura sembra un quadruplo play: ci sono Asllani, Calhanoglu, Mkhitaryan e Bastoni".

"L'Inter si è segnalata per qualche permeabilità difensiva di troppo in questa stagione, nella partita col Milan c'è stata qualche situazione migliorabile con la palla tra i piedi. Mettendo questa regia multipla, Inzaghi lancia un segnale: io la partita me la prendo subito".