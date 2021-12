Borja Valero: “Inter favorita scudetto. Il lavoro della dirigenza è stato enorme”

Le considerazioni dell'ex centrocampista nerazzurro a proposito della squadra di Simone Inzaghi al termine del girone d'andata

Ospite di DAZN, Borja Valero ha parlato delle ambizioni scudetto dell'Inter. Queste le sue considerazioni: "Lo avevamo serto fin dall'inizio. Hanno perso nomi importantissimi, ma il lavoro della dirigenza è stato enorme e grazie a questo restano i favoriti per lo scudetto. In più, sono campioni in carica, per cui è inevitabile che lottino per quel traguardo".