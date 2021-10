Borja Valero: “Inter-Juventus? Nerazzurri costretti a fare ciò che non gli piace”

Le parole dell'ex calciatore nerazzurro ai microfoni di DAZN dopo la gara di stasera

Al triplice fischio di Inter-Juventus, Borja Valero ha commentato la gara per DAZN. Queste le sue parole: "L'Inter non ha pensato troppo a difendersi nella ripresa, ma ha dovuto farlo. E' uscita con meno facilità da dietro, costretta a dar qualche pallonata di troppo dal pressing della Juventus. La squadra di Inzaghi si è abbassata un po' troppo e non è ciò che le piace di più".