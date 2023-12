Roma, Borja Valero: “Così si gioca quando Lukaku ha palla. AlI’Inter…”

Borja Valero , su DAZN, ha parlato della Roma prima della partita contro la Fiorentina. L'ex giocatore nerazzurro ha spiegato a proposito di come sta giocando l'attacco di Mourinho: «Quando la formazione giallorossa riesce ad arrivare con la palla a Lukaku i due dietro di lui, Dybala e Pellegrini, devono provare a galleggiare dietro di lui perfettamente per segnare», ha sottolineato.

«Ci allenavamo moltissimo per giocare in quel modo quando ero all'Inter: quando lui riceveva palla in area tutti dovevamo stare intorno a lui. La Roma sta capendo ora di più il belga e si è visto perché la squadra ha segnato di più», ha spiegato a proposito della sua esperienza vicino all'attaccante belga, ai tempi dell'Inter di Conte.