Il KV Mechelen è molto contento dell'arrivo di Zinho Vanheusden. Lo è anche l'ex giocatore e allenatore Johan Boskamp che dal difensore si aspetta molto. "Una cosa grandiosa, sia per il KV Mechelen che per lo stesso Vanheusden. Besnik Hasi (il tecnico del Kv Mechelen, ndr) è una manna dal cielo per questo tipo di giocatori".