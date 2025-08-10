Dopo diverse esperienze in prestito e infortuni che hanno di fatto bloccato la sua carriera, Zinho Vanheusden ha scelto di ripartire dalla Spagna. Il Marbella, club della terza divisione spagnola, ha ufficializzato l'arrivo dell'ormai ex difensore dall'Inter. Jan Boskamp è contento della scelta di Vanheusden.

"Capisco perfettamente. Il ritmo e l'intensità sono molto più bassi a quel livello, il che gli dà la possibilità di migliorare gradualmente", ha detto l'ex giocatore e allenatore belga. "Spero sinceramente che questa volta venga risparmiato da tutti quei brutti infortuni. Quello che quel ragazzo ha passato negli ultimi cinque anni è indesiderabile per qualsiasi calciatore. È un peccato, perché era un difensore davvero eccellente. Soprattutto, lasciate che ritrovi la gioia di giocare. Ci sono posti peggiori di Marbella per farlo".