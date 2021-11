Bosnia, il CT Petev: “Dzeko? Avrebbe giocato al 100% se fosse stato pronto”

Le parole del commissario tecnico della Bosnia Erzegovina dopo la pesante sconfitta in casa contro la Finlandia

Con la sconfitta di quest'oggi per 3-1 in casa con la Finlandia, la Bosnia dice addio alle speranze di qualificazione al prossimo mondiale. Il commissario tecnico Ivaylo Petev, si è rivolto ai giornalisti presenti in conferenza stampa al triplice fischio. Queste le sue parole: "Per prima cosa mi scuso con i tifosi che erano allo stadio. Abbiamo dato loro una grande speranza, ma abbiamo giocato una partita molto brutta e non posso dire ora quale sia il motivo perché devo trovarlo. Troppi errori e non puoi subire gol in questo modo. Non mi aspettavo una sconfitta del genere, ma devo vedere qual è il motivo per cui abbiamo giocato così male".