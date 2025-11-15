FC Inter 1908
Stefano Braglia, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Queste le sue dichiarazioni su diversi temi
Stefano Braglia, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Queste le sue dichiarazioni partendo dalla "vacanza" di Antonio Conte: "Mi domando: ma è corretto che oggi nel calcio i giocatori decidano di fare o di non fare un certo tipo di allenamento, visto che è il loro lavoro? Poi possiamo dire tutto sui comportamenti di Conte, con certe parole deprecabili ma dette per capire se il gruppo è con lui o meno. Anche se la società è alla mercé dei giocatori, prima o poi il sistema implode. Per me è sbagliato da parte dei giocatori rifiutarsi di fare certi allenamenti. E' giusto che i giocatori impongano di cambiare l'allenatore?".

Roma e Inter, dopo la pausa da chi si aspetta l'accelerata?"La Roma può fare ancora meglio, anche se il calendario non è semplice. La fatica si sentirà, ma l'Inter ha partite più probanti".

La Juve sente molto l'assenza di Marotta?"Credo che sia l'uomo giusto per il calcio italiano, e penso che debba essere lui che un domani debba andare nei vertici della Federazione e fare quello che progettualmente vuole fare. Ha risanato tutto quello che c'era da risanare alla Juve e all'Inter, chiudere in Federazione sarebbe il percorso ideale".

