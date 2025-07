Braglia: “Como? Lo vedo in Europa. Fabregas che ha rifiutato l’Inter…”

"Io lo vedo in Europa League. La società vuole stabilire le basi lì, la società utilizza il calcio ma si muove anche su altri piani sul territorio. Fabregas ha rifiutato una big come l'Inter per restare al Como. Io sono molto ottimista".

"Vedo tanto fumo e niente arrosto. C'è un gran casino, prendono gente che non ha esperienza dal punto di vista internazionale. Non so dove stanno andando. La juventinità è oggi trasferita a persone che non hanno le basi per fare calcio".