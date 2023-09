Braglia: “Donnarumma è schiavo del suo contratto. Ha sbagliato e…”

Su Donnarumma

"E' giusto riproporlo. L'errore c'è, l'alternanza di rendimento c'è, ma dobbiamo ricordare che ci sono le qualità e le sue non si possono disconoscere. Non è un fenomeno. Sul gol pensava che potesse passarla sopra la barriera. La posizione? Non è che non abbia spinto ma è stato sorpreso dal tiro. Atteggiamento presuntuoso? Sì, ma tocca al ct trovare gli stimoli giusti e quelli che ce li hanno. Degli 11 giocatori visti ce n'erano pochi che volevano sacrificarsi per la maglia".

Serve un segnale anche dal CT sulle convocazioni

"Per me Donnarumma è anche schiavo del suo contratto. In Nazionale dovrebbe giocare chi è più è in forma, ossia Vicario. Ma per questa partita confermo Donnarumma. Se continuerà così Donnarumma e Vicario sarà più costante nelle prestazioni, nel ct prenderei in considerazione il cambio di gerarchia".

