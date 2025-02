Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha parlato anche dell'Inter. L'ex portiere esclude che la squadra nerazzurra possa fare il Triplete: "Non credo, perché Inzaghi ovvio che ci terrebbe ma da un punto di vista oggettivo la rosa dell'Inter, seppur in Italia sia la più forte, tre competizione non le può reggere. Se punta a tutte e tre le competizioni, non ne vince neanche una. Le partite sono troppe e l'Inter anche come condizioni fisiche non è al top per puntare a tutte e tre".