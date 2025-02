Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha parlato di Como-Napoli e ha commentato il sorteggio degli ottavi di Champions League dove l'Inter affronterà il Feyenoord. "Sarà dura per il Napoli, ma alla fine l'esperienza di Conte può avere la meglio. Il Como è in salute, vedo tutta la rosa in palla dal punto di vista fisico. Mi sembra di vedere quasi Inter o Napoli di inizio stagione nel Como di adesso".