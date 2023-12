Braglia: “Contro il Napoli Inter perfetta. Inzaghi deve vincere per confermarsi allenatore top”

Inter, Lautaro pronto al rinnovo. Sarebbe un segnale importante: — "Cinque anni di contratto? Ragioni con la sua testa, più che con quella dei procuratori. La riconoscenza credo faccia sempre parte di questo mondo. Per me l'Inter ripaga un campione con un contratto del genere ma anche Lautaro si conferma in un club dove è cresciuto e che può permettergli di ottenere grandi traguardi".

Inter condannata a vincere? — "Dopo che ha bucato i precedenti Scudetti, è come Ancelotti che non riusciva a vincere la Champions. Inzaghi per lanciarsi definitivamente come allenatore top deve vincere il campionato. Ma non è detto che ce la faccia. Il mio dubbio è il fatto che comunque verso la fine le squadre di Inzaghi hanno sempre un calo di rendimento. E avendo vicino la Juventus...L'Inter è diversa da quella dello scorso anno, ma anche questa Juve è diversa da quella di 12 mesi fa".

Sommer si sta mettendo in luce: — "Agli ultimi Europei è stato il migliore, anche davanti a Donnarumma. Quella su Kvaratskhelia è difficilissima. Forse Maignan nell'anno dello Scudetto fece una parata così decisiva e bella. E' stato bravo come tecnica, riflessi".

(Fonte: TMW Radio)

