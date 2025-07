"In questo momento, come la Juve, la vedo in difficoltà dal punto di vista organizzativo e di idee. Non c'è più quella identità che l'ha portata a vincere lo Scudetto. Inter e Juve le vedo in grossa difficoltà. Vlahovic andrà via se avrà i soldi che vuole. La buonuscita? Dipende quanto gli dai, visto lo stipendio. Non so poi che squadra potrà trovare".