Braglia: “Inter rimasta più forte del Milan. Sommer? Per me il migliore a Euro 2020”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha parlato così del mercato delle milanesi: “Il Milan ha affrontato una rivoluzione ancora più profonda rispetto all’Inter, considerando anche gli addii di Maldini e Massara. Non mi aspettavo che la squadra potesse dare già segnali così importanti e per ciò i meriti vanno a Pioli. L’Inter però a mio avviso rimane più forte, perché la società ha capito come sanare una rosa che aveva avuto qualche turbolenza, togliendo alcune mele marce. In più c’è la consapevolezza di aver giocato una finale di Champions League. Anche l’allenatore ha tratto coraggio dalla cavalcata della scorsa stagione, dimostrando anche più autorevolezza”.