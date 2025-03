Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha analizzato la stagione travagliata del Milan. "Ho chiesto tempo fa: chi decide al Milan? Adesso sento il discorso di Tare, ma come può andare d'accordo con Ibrahimovic e mettere d'accordo le anime di Elliott e RedBird? Così gli obiettivi non li raggiungi. Io escludo che Conceicao faccia sparate del genere senza cognizione di causa".

Inter, Inzaghi può puntare al Triplete?

"Se l'Inter gioca su tutti e tre i fronti, ok che ha la rosa per farlo, ma per me non ne vince una. E lo ripeto".