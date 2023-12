Braglia: “Milan e Napoli per me non finiranno tra le prime 4 perché…”

Le parole di Braglia sul flop del Milan e del Napoli: "Per me vanno fuori entrambe dalla zona Champions League"

"L'Inter perse quel campionato, ma il Milan veniva da una programmazione dal 2019 ben precisa, che è stata quella di far maturare dei giocatori che prima non avevano quell'esperienza utile per vincere. I meriti e i demeriti ci sono sempre, ma per vincere lo Scudetto serve programmare".