SM – Inter quasi campione d’inverno: in 4 degli ultimi 10 anni ha vinto un’altra squadra

Sport Mediaset, poi, sottolinea come per l'Inter lo spauracchio principale ora sia la Juventus, con Allegri che è il tecnico delle rimonte: l'allenatore toscano, infatti, è riuscito a vincere lo scudetto nel 2016-2017 e nel 2015-2016 con il Napoli che entrambe le volte aveva completato il girone d'andata al comando.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.