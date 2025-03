Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha analizzato il momento difficile della Juve e ha detto la sua sulla lotta scudetto. "Motta non è pronto per una squadra come la Juve. Indipendentemente dal quarto posto, Conte costa troppo, se vuoi una continuità in quel progetto allora sceglierei Gasperini".

Nella lotta Scudetto chi vede meglio ora?

"Napoli-Inter vale quasi una vittoria del campionato per il Napoli. Lì si è visto che il Napoli è una squadra tosta ed è la candidata numero uno per vincere il campionato, con un allenatore come quello che non tralascia nulla. Ma per l'Atalanta è un'occasione d'oro. E i finali di stagione dell'Atalanta sono sempre stati incredibili".