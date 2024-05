Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore ha commentato le dichiarazioni di Igor Tudor in conferenza

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha commentato le dichiarazioni di Igor Tudor. In conferenza stampa il tecnico ha detto che "da quando è arrivato alla Lazio ha gli stessi punti di Atalanta e Inter".

Questo il commento dell'ex giocatore: "Meglio tacere in certe occasioni, si deve gestire una situazione del genere. Non gli fa onore. L'Inter se è per questo da quando ha la matematica del titolo da tre gare ha un po' mollato".