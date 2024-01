Come valuta il rigore di Sommer su Nzola?

"Allora togliamo le mani ai portieri e facciamo portieri volanti. Come può essere rigore un intervento del genere? Si vede che prende la palla. Se non dobbiamo più accettare gli scontri di gioco...Per me ha preso prima la palla, non puoi dare rigore per imprudenza. Nei campionati stranieri non sono così sui falli in area. Vuol dire che il portiere non può più uscire di pugno se si prendono decisioni simili".