Brambati: “Perché l’Inter è così altalenante? Non riesco a capire perché”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati , ex calciatore, ha parlato così in vista di Benfica-Inter di stasera: "Solo Inter e Milan delle squadre dei quarti di Champions sono quinte o quarte in campionato, forse il Chelsea anche.

C'è qualcuno che ha la ricetta per capire come mai è così altalenante questa Inter? Perché ha superato squadre ostiche in Champions, si gioca un pezzo di semifinale ma in campionato ha collezionato 10 sconfitte ed è molto lontana rispetto a quello che potrebbe essere. Non riesco a capire questa incostanza di rendimento".