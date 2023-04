Mazzola: “L’Inter di Inzaghi può fare grandi imprese. Ha un centrocampo d’eccellenza”

Herrera negli spogliatoi sapeva metterci in testa qualsiasi cosa, riusciva a convincerci che avremmo vinto contro chiunque. Anche quella volta fu così: eravamo convinti di essere migliori del grande Eusebio! Lo rivedo quasi in lacrime: lui e i suoi compagni non volevano abbandonare il campo, mentre festeggiavamo. Eusebio sapeva fare tutto, è stato uno dei più grandi, in più vi assicuro che era anche molto simpatico.