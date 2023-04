Benfica-Inter, la PROBABILE: scelte confermate per Inzaghi. Tocca a Dzeko dal 1′

In attacco sarà il bosniaco ad affiancare Lautaro in attacco. Dumfries a destra e Dimarco a sinistra, difesa e centrocampo confermati

Ad aprire i quarti di finale di Champions League sarà l'Inter in casa del Benfica. I nerazzurri saranno in campo questa sera al Da Luz per reagire dopo le ultime deludenti gare di campionato e per tenere vivo il sogno della semifinale. Inzaghi dovrebbe aver sciolto gli ultimi dubbi.